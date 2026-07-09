Meta* отключит камеру в умных очках, если скрыть индикатор съёмки

Маленький огонёк зажигается всякий раз, когда идёт запись звука или съёмка. В Сети уже давно появились умельцы, что предлагают заглушить этот сигнал за деньги. Чтобы пресечь такие махинации, Meta* встроила в очки специальную защиту. Если датчик обнаруживает, что индикатор повреждён или намеренно закрыт, камера блокируется автоматически.

Нововведение сначала появится на умных очках второго поколения, а затем распространится и на другие модели. Ещё компания пообещала удалять все рекламные посты и объявления на своих платформах, которые предлагают услуги по отключению индикатора. В особых случаях Meta* готова обращаться в суд.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена