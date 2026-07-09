Наука и технологии
Опубликовано 09 июля 2026, 17:33
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Meta* отключит камеру в умных очках, если скрыть индикатор съёмки

Или каким-то образом заблокировать
Meta* решила бороться со скрытой съёмкой со своих умных очков. Теперь, если кто‑то попытается закрыть или сломать белый (Является иноагентом) светодиодный индикатор на оправе, камера перестанет работать полностью, пишут СМИ.
Meta* отключит камеру в умных очках, если скрыть индикатор съёмки

© Ferra.ru

Маленький огонёк зажигается всякий раз, когда идёт запись звука или съёмка. В Сети уже давно появились умельцы, что предлагают заглушить этот сигнал за деньги. Чтобы пресечь такие махинации, Meta* встроила в очки специальную защиту. Если датчик обнаруживает, что индикатор повреждён или намеренно закрыт, камера блокируется автоматически.

Нововведение сначала появится на умных очках второго поколения, а затем распространится и на другие модели. Ещё компания пообещала удалять все рекламные посты и объявления на своих платформах, которые предлагают услуги по отключению индикатора. В особых случаях Meta* готова обращаться в суд.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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