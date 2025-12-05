Meta* переманила дизайнера Apple

Опубликовано 05 декабря 2025, 21:001 мин.
Meta* переманила дизайнера AppleАлана Дайи
Алан Дайи, руководивший командой пользовательских интерфейсов Apple последние десять лет, покидает компанию и присоединяется к Meta*, пишут СМИ.
Дайи будет работать над улучшением функций ИИ в продуктах компании и напрямую подчиняться техническому директору Эндрю Босворту.
В Apple его заменит Стив Лемей, участвовавший в разработке всех крупных интерфейсов компании с 1999 года.
Цукерберг также представил новую креативную студию внутри Reality Labs* под руководством Дайи. В студии будут работать и другие бывшие дизайнеры Apple Билли Соррентино и Джошуа То, команда промышленного дизайна Meta* под руководством Пита Бристола, а также команды по дизайну метавселенной и искусству под руководством Джейсона Рубина.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена