Meta* показала умный браслет, который управляет компьютером движением мышц

Браслет использует специальные сенсоры, чтобы улавливать электрические сигналы мышц и превращать их в команды — например, перемещать курсор, открывать приложения или вводить текст. Теперь устройство стало ещё умнее: ему не нужно долго настраиваться под каждого пользователя — встроенная нейросеть делает это автоматически.

Кроме того, браслет теперь может распознавать не только жесты, но и силу нажатия, что может быть полезно для игр, а также для работы в виртуальной и дополненной реальности.

Одно из достижений устройства — способность «распознавать» почерк и вводить текст со скоростью почти 21 слово в минуту. Это ещё не скорость настоящей клавиатуры, но перспективно.

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