Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2025, 22:30
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Meta* показала умный браслет, который управляет компьютером движением мышц

Необычно, но может и удобно
Meta* продолжает развивать свой браслет, который считывает сигналы от мышц руки и позволяет управлять компьютером без касаний. Новый прототип устройства недавно был описан в научном журнале Nature.
Meta* показала умный браслет, который управляет компьютером движением мышц

© Экстремистская Meta*

Браслет использует специальные сенсоры, чтобы улавливать электрические сигналы мышц и превращать их в команды — например, перемещать курсор, открывать приложения или вводить текст. Теперь устройство стало ещё умнее: ему не нужно долго настраиваться под каждого пользователя — встроенная нейросеть делает это автоматически.

Кроме того, браслет теперь может распознавать не только жесты, но и силу нажатия, что может быть полезно для игр, а также для работы в виртуальной и дополненной реальности.

Одно из достижений устройства — способность «распознавать» почерк и вводить текст со скоростью почти 21 слово в минуту. Это ещё не скорость настоящей клавиатуры, но перспективно.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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