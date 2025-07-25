Meta* показала умный браслет, который управляет компьютером движением мышц

Meta* показала умный браслет, который управляет компьютером движением мышцНеобычно, но может и удобно
© Экстремистская Meta*
Браслет использует специальные сенсоры, чтобы улавливать электрические сигналы мышц и превращать их в команды — например, перемещать курсор, открывать приложения или вводить текст. Теперь устройство стало ещё умнее: ему не нужно долго настраиваться под каждого пользователя — встроенная нейросеть делает это автоматически.
Кроме того, браслет теперь может распознавать не только жесты, но и силу нажатия, что может быть полезно для игр, а также для работы в виртуальной и дополненной реальности.
Одно из достижений устройства — способность «распознавать» почерк и вводить текст со скоростью почти 21 слово в минуту. Это ещё не скорость настоящей клавиатуры, но перспективно.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена