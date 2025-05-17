Meta* потребовала прекратить антимонопольное дело на полпути

В ходатайстве, поданном в суд округа Колумбия, Meta* утверждает, что FTC не предоставила доказательств монополии на рынке «персональных социальных сетей» — сегменте, где пользователи делятся контентом с друзьями и семьёй. Компания настаивает, что Instagram* конкурирует с TikTok, YouTube и другими платформами, а FTC игнорирует эту реальность. Ходатайство о частичном решении — это попытка завершить дело до полного рассмотрения, ускорив процесс.

FTC опирается на свидетельства, включая показания сооснователя Instagram* Кевина Систрома, который жаловался на политику Meta*, и главы Instagram* Адама Моссери, который был более оптимистичен. Meta* же подчёркивает свои усилия по развитию Instagram* и WhatsApp*, утверждая, что пользователи выиграли от этих сделок.

Судья Джеймс Боасберг пока не принял решение, и процесс продолжается. Если FTC победит, Meta* могут обязать продать Instagram* и WhatsApp*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена