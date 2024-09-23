Meta* предсказали доминирование в сфере умных очков с ИИ

В отличие от многих неудачных «умных» очков, в Ray-Ban Meta* искусственный интеллект используется как дополнительная функция, а не как основное преимущество, отмечает The Verge. Пользователи могут идентифицировать объекты, получать информацию о достопримечательностях и совершать видеозвонки без «типичных проблем», связанных с конкурирующими устройствами. Хотя некоторые функции искусственного интеллекта все еще не работают, они «повышают удобство использования», делая их «жизнеспособным» вариантом для повседневной жизни, считает редактор издания.

Готовясь к предстоящему мероприятию Meta Connect*, компания готова укрепить свои позиции на рынке носимых ИИ-устройств.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена