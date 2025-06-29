Meta* продолжила «красть» сотрудников у OpenAI

Эти переходы происходят на фоне не совсем успешного запуска новой версии ИИ-модели Llama 4*, представленной Meta* в апреле. По сообщениям, её результаты не оправдали ожиданий главы компании Марка Цукерберга.

На фоне этого началось открытое соперничество между Meta* и OpenAI. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман утверждал, что Meta* предлагает уходящим специалистам бонусы до 100 миллионов долларов. Однако технический директор Meta* Эндрю Босуорт пояснил, что подобные предложения касаются только отдельных высокопоставленных сотрудников и включают в себя более сложные условия, чем просто разовый платёж.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена