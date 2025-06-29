Meta* продолжила «красть» сотрудников у OpenAI

Опубликовано 29 июня 2025, 22:341 мин.
Meta* продолжила «красть» сотрудников у OpenAIЕщё четыре исследователя перешли в компанию
Meta* активно нанимает бывших сотрудников OpenAI. Ранее стало известно, что компания пригласила известного исследователя Трапит Бансала. Теперь, по данным The Information, к нему присоединились ещё четыре специалиста: Шэнцзя Чжао, Цзяхуэй Юй, Шуцяо Би и Хуньюй Жэнь.
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Эти переходы происходят на фоне не совсем успешного запуска новой версии ИИ-модели Llama 4*, представленной Meta* в апреле. По сообщениям, её результаты не оправдали ожиданий главы компании Марка Цукерберга.
На фоне этого началось открытое соперничество между Meta* и OpenAI. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман утверждал, что Meta* предлагает уходящим специалистам бонусы до 100 миллионов долларов. Однако технический директор Meta* Эндрю Босуорт пояснил, что подобные предложения касаются только отдельных высокопоставленных сотрудников и включают в себя более сложные условия, чем просто разовый платёж.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена