Meta* пыталась переманить сотрудников OpenAI за $100 млн… безуспешно

Однако, по словам Альтмана, никто из ведущих специалистов OpenAI не согласился уйти, несмотря на такие щедрые предложения. Он считает, что сотрудники остались, потому что верят в миссию OpenAI — создать искусственный общий интеллект (AGI) — и видят в компании большие перспективы.

Альтман также отметил, что ставка Meta* на деньги, а не на миссию, может плохо сказаться на её корпоративной культуре. Он считает, что инновации важнее зарплат, и уверен, что культура OpenAI сыграла ключевую роль в её успехе.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена