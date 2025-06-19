Meta* пыталась переманить сотрудников OpenAI за $100 млн… безуспешно

Опубликовано 19 июня 2025, 00:011 мин.
Meta* пыталась переманить сотрудников OpenAI за $100 млн… безуспешноЗаявил Сэм Альтман
Глава OpenAI Сэм Альтман рассказал, что Meta* пыталась переманить сотрудников его компании, предлагая огромные зарплаты и бонусы — до $ 100 миллионов. Эти предложения поступали ключевым разработчикам OpenAI и Google DeepMind, чтобы привлечь их в новую команду ИИ Meta* под руководством Александра Ванга.
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Однако, по словам Альтмана, никто из ведущих специалистов OpenAI не согласился уйти, несмотря на такие щедрые предложения. Он считает, что сотрудники остались, потому что верят в миссию OpenAI — создать искусственный общий интеллект (AGI) — и видят в компании большие перспективы.
Альтман также отметил, что ставка Meta* на деньги, а не на миссию, может плохо сказаться на её корпоративной культуре. Он считает, что инновации важнее зарплат, и уверен, что культура OpenAI сыграла ключевую роль в её успехе.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена