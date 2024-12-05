Meta решила питать американские дата-центры ядерной энергией

Компания открыта к широкому спектру мест для потенциальных площадок, но не раскрывает конкретных планов.

*Meta рассматривает атомную энергию как надежный источник электричества, способный поддерживать как растущие потребности ее дата-центров, так и «окружающих сообществ». Этот шаг следует за аналогичными усилиями других технологических гигантов. Google недавно объявила о планах строительства нескольких реакторов SMR в США, а Microsoft хочет возродить атомную станцию Three Mile Island в Пенсильвании.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена