Meta решила питать американские дата-центры ядерной энергией

Опубликовано 05 декабря 2024, 15:451 мин.
*Meta решила питать американские дата-центры ядерной энергиейИ не только она
*Meta подтвердила планы по использованию ядерной энергии для своих центров обработки данных в США и обратилась к компаниями с предложением. Она намерена добавить от одного до четырех гигаватт ядерных мощностей, начиная с начала 2030-х годов. *Meta особенно заинтересована в сотрудничестве с партнерами, имеющими опыт работы с малыми модульными реакторами (SMR) или более крупными ядерными реакторами.
Компания открыта к широкому спектру мест для потенциальных площадок, но не раскрывает конкретных планов.
*Meta рассматривает атомную энергию как надежный источник электричества, способный поддерживать как растущие потребности ее дата-центров, так и «окружающих сообществ». Этот шаг следует за аналогичными усилиями других технологических гигантов. Google недавно объявила о планах строительства нескольких реакторов SMR в США, а Microsoft хочет возродить атомную станцию Three Mile Island в Пенсильвании.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена