Опубликовано 25 октября 2025
Meta* сократила ещё часть сотрудников, заменив их «роботами»Технологиями и автоматизацией
Meta* сообщила сотрудникам отдела рисков о сокращении некоторых должностей из-за внедрения новых технологий и автоматизации. По словам главы отдела Мишеля Протти, компания постепенно переходит от ручной проверки процессов к автоматизированным системам.
Сокращения затронули команды Product Risk Program Manager, Shared Services и Global Security & Privacy (GSP). Кроме того, GSP объединят с подразделением Reg Readiness и командой DPO, создав новую группу Regulatory Compliance Programs.
Ранее Meta* сократила 600 сотрудников из своего ИИ-подразделения (предложив перейти в другие команды), одновременно заявив о планах нанимать новых специалистов по ИИ.
Компания также автоматизирует набор персонала, включая ИИ-помощников для собеседований и проверки навыков программирования. СМИ вспомнили на этом фоне слова Цукерберга, мол, в будущем ИИ сможет выполнять работу инженера среднего уровня.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена