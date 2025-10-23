Meta* уволила сотни сотрудников ИИ-подразделений в попытке оптимизировать работу

Сотрудникам, попавшим под сокращение, предложили рассмотреть вакансии в других частях компании. Ванг отметил, что это «талантливые специалисты», чьи навыки «нужны Meta*», но не уточнил, были ли попытки перевести их до увольнения.

Напомним, ранее в этом году компания активно нанимала специалистов с большими зарплатами и бонусами, чтобы переманить их у конкурентов. Однако, как отмечают СМИ, многие новые сотрудники быстро уходили из-за «отсутствия четкой стратегии».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена