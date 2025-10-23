Meta* уволила сотни сотрудников ИИ-подразделений в попытке оптимизировать работу

Опубликовано 23 октября 2025, 19:201 мин.
Meta* уволила сотни сотрудников ИИ-подразделений в попытке оптимизировать работуИ кто будет за них работать
Meta* сокращает около 600 сотрудников из своих подразделений по искусственному интеллекту, включая лабораторию FAIR и команды, занимающиеся ИИ-продуктами и инфраструктурой. Цель компании — сделать структуру «менее бюрократичной» и «повысить эффективность работы». При этом лаборатория TBD, разрабатывающая новые большие языковые модели, не пострадала.
Сотрудникам, попавшим под сокращение, предложили рассмотреть вакансии в других частях компании. Ванг отметил, что это «талантливые специалисты», чьи навыки «нужны Meta*», но не уточнил, были ли попытки перевести их до увольнения.
Напомним, ранее в этом году компания активно нанимала специалистов с большими зарплатами и бонусами, чтобы переманить их у конкурентов. Однако, как отмечают СМИ, многие новые сотрудники быстро уходили из-за «отсутствия четкой стратегии».
