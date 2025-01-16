Опубликовано 16 января 2025, 15:541 мин.
*Meta уволит примерно 3600 сотрудников, ожидая «напряженный год»Который станет для них ещё и тяжёлым
*Meta намерена сократить около 5% своего глобального штата, или примерно 3 600 сотрудников, в связи с ожидаемым «напряженным годом». Генеральный директор Марк Цукерберг объявил об этом в служебной записке, заявив, что компания будет «быстрее избавляться от малоэффективных сотрудников».
*Meta, штат которой на конец сентября составлял 72 000 человек по всему миру, продолжит набирать сотрудников на новые должности в конце года.
Сокращения коснутся в первую очередь сотрудников с плохими отзывами о работе. Затронутые сотрудники в США получат уведомления до 10 февраля. Жители других стран получат информацию позже.
Акции *Meta упали на 2,3% после объявления, продолжив недавнюю тенденцию к снижению.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена