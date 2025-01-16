Meta уволит примерно 3600 сотрудников, ожидая «напряженный год»

*Meta, штат которой на конец сентября составлял 72 000 человек по всему миру, продолжит набирать сотрудников на новые должности в конце года.

Сокращения коснутся в первую очередь сотрудников с плохими отзывами о работе. Затронутые сотрудники в США получат уведомления до 10 февраля. Жители других стран получат информацию позже.

Акции *Meta упали на 2,3% после объявления, продолжив недавнюю тенденцию к снижению.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена