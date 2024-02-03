Meta* вошла в историю: самый большой взлет акций за один день в истории

В пятницу акции компании взлетели на 20%, достигнув исторического максимума в 474,99 доллара за акцию. Это означает невероятное увеличение рыночной стоимости на 197 миллиардов долларов — самый большой однодневный рост за всю историю, обогнавший даже таких гигантов, как Apple и Amazon.

Аналитики радуются за Meta*, называя ключевыми факторами успеха «надежное исполнение», «ускорение роста» и «повышение эффективности структуры капитала». Чтобы еще больше подсластить сделку для инвесторов, Meta* объявила о выкупе акций на сумму 50 миллиардов долларов и первых в своей истории квартальных дивидендах.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена