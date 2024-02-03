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Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 19:43
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Meta* вошла в историю: самый большой взлет акций за один день в истории

Аналитики одобряют
Чуть больше года назад Meta* пережила крупнейшее однодневное падение в истории фондового рынка. Но если перенестись на сегодняшний день, то это уже совсем другая история. Отчет о прибылях Meta* в сочетании с мерами по сокращению расходов и миллиардными прибылями заставил акционеров радоваться.

В пятницу акции компании взлетели на 20%, достигнув исторического максимума в 474,99 доллара за акцию. Это означает невероятное увеличение рыночной стоимости на 197 миллиардов долларов — самый большой однодневный рост за всю историю, обогнавший даже таких гигантов, как Apple и Amazon.

Аналитики радуются за Meta*, называя ключевыми факторами успеха «надежное исполнение», «ускорение роста» и «повышение эффективности структуры капитала». Чтобы еще больше подсластить сделку для инвесторов, Meta* объявила о выкупе акций на сумму 50 миллиардов долларов и первых в своей истории квартальных дивидендах.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
Теги:
#акции
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#деньги
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#рекорд