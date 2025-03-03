Наука и технологии
Опубликовано 03 марта 2025, 06:00
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*Meta вычислила 20 сотрудников, что сливали корпоративную информацию

За утечку были уволены
«Мы предупреждаем сотрудников при поступлении на работу и регулярно напоминаем им, что утечка внутренней информации противоречит политике компании», — сообщил представитель *Meta СМИ. «Недавно мы провели расследование и уволили около 20 человек за разглашение конфиденциальных данных, и мы ожидаем новых увольнений».
*Meta вычислила 20 сотрудников, что сливали корпоративную информацию

© Ferra.ru

Компания активизировала усилия по отслеживанию утечек, особенно после появления сообщений с внутренних совещаниях. Генеральный директор Марк Цукерберг выразил обеспокоенность по поводу утечек и внес изменения в прогресс созвонов.

Из последних сообщений стало известно, что Цукерберг обсуждал вопросы искусственного интеллекта, умных очков и причины сотрудничества с Дональдом Трампом. Он также затронул тему увольнений, изменений в политике и культуры на рабочем месте, но избежал некоторых тем, чтобы избежать дальнейших утечек.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:SecurityAffairs
Автор:Максим Многословный
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