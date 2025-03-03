Meta вычислила 20 сотрудников, что сливали корпоративную информацию

Опубликовано 03 марта 2025, 06:001 мин.
*Meta вычислила 20 сотрудников, что сливали корпоративную информациюЗа утечку были уволены
«Мы предупреждаем сотрудников при поступлении на работу и регулярно напоминаем им, что утечка внутренней информации противоречит политике компании», — сообщил представитель *Meta СМИ. «Недавно мы провели расследование и уволили около 20 человек за разглашение конфиденциальных данных, и мы ожидаем новых увольнений».
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Компания активизировала усилия по отслеживанию утечек, особенно после появления сообщений с внутренних совещаниях. Генеральный директор Марк Цукерберг выразил обеспокоенность по поводу утечек и внес изменения в прогресс созвонов.
Из последних сообщений стало известно, что Цукерберг обсуждал вопросы искусственного интеллекта, умных очков и причины сотрудничества с Дональдом Трампом. Он также затронул тему увольнений, изменений в политике и культуры на рабочем месте, но избежал некоторых тем, чтобы избежать дальнейших утечек.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена