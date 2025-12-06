Meta* выкупила стартап Limitless и прекратила продажу их ИИ-устройств

Опубликовано 06 декабря 2025, 17:421 мин.
Meta* выкупила стартап Limitless и прекратила продажу их ИИ-устройствПоглощение
Meta* объявила о покупке стартапа Limitless, ранее известного как Rewind. Компания выпускала ИИ-подвеску для записи разговоров. Продажу своих устройств она после поглощения отменила. Существующим пользователям будут оказывать поддержку в течение года.
© Limitless
Абонентская плата отменяется, а все пользователи временно переведут на самый дорогой план подписки. Остальные функции, включая ПО Rewind для записи активности на компьютере, постепенно будут закрыты.
Limitless заявляет, что разделяет видение Meta* по созданию «личного суперразума для каждого» через носимые ИИ-устройства. Сейчас компания Цукерберга сосредоточена на AR-очках. Судя по всему, команда Limitless будет помогать в разработке существующих продуктов Meta*, а не создавать отдельные.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена