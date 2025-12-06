Meta* выкупила стартап Limitless и прекратила продажу их ИИ-устройств

Абонентская плата отменяется, а все пользователи временно переведут на самый дорогой план подписки. Остальные функции, включая ПО Rewind для записи активности на компьютере, постепенно будут закрыты.

Limitless заявляет, что разделяет видение Meta* по созданию «личного суперразума для каждого» через носимые ИИ-устройства. Сейчас компания Цукерберга сосредоточена на AR-очках. Судя по всему, команда Limitless будет помогать в разработке существующих продуктов Meta*, а не создавать отдельные.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена