Meta* выпустила бета-версию одного из лучших ИИ-переводчиков: русский есть

Цель SeamlessM4T - «улучшить коммуникацию между людьми, говорящими на разных языках». Компания придерживается относительно открытого подхода, выпуская SeamlessM4T под исследовательской лицензией (CC BY-NC 4.0), что позволяет разработчикам развивать эту модель самостоятельно.

Кроме того, Meta* предлагает SeamlessAlign - обширный набор данных для мультимодального перевода, содержащий около 270 000 часов выравнивания речи и текста. Предполагается, что этот набор данных облегчит обучение будущих моделей ИИ-переводчиков, разрабатываемых другими исследователями.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена