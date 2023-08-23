Meta* выпустила бета-версию одного из лучших ИИ-переводчиков: русский есть

Meta* выпустила бета-версию одного из лучших ИИ-переводчиков: русский естьМодель открытая
Meta* представила новую модель искусственного интеллекта под названием SeamlessM4T, предназначенную для перевода речи и текста. Эта нейросетевая модель способна выполнять различные задачи перевода, включая перевод текста в речь, речи в текст, речи в речь и текста в текст, охватывая около 100 языков, включая русский.
Цель SeamlessM4T - «улучшить коммуникацию между людьми, говорящими на разных языках». Компания придерживается относительно открытого подхода, выпуская SeamlessM4T под исследовательской лицензией (CC BY-NC 4.0), что позволяет разработчикам развивать эту модель самостоятельно.
Кроме того, Meta* предлагает SeamlessAlign - обширный набор данных для мультимодального перевода, содержащий около 270 000 часов выравнивания речи и текста. Предполагается, что этот набор данных облегчит обучение будущих моделей ИИ-переводчиков, разрабатываемых другими исследователями.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена