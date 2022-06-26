Meta* запретила сотрудникам обсуждать аборты

Сообщается, что компания начала удалять сообщения из своих внутренних чатов, в которых упоминается эта тема. Meta заявила, что «не допустит открытого обсуждения» абортов на рабочем месте из-за «повышенного риска создания враждебной рабочей среды».

Один сотрудник уже публично выразил своё недовольство ситуацией. «На нашей внутренней платформе Workplace модераторы быстро удаляют сообщения или комментарии, в которых упоминается аборт», — рассказал он.

Стоит отметить, что в пятницу Meta также сообщила сотрудникам, что возместит дорожные расходы тем, кто нуждается в доступе к медицинским и репродуктивным услугам за пределами штата.