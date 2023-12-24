Metacritic представил топ-15 худших фильмов 2023 года

Первое место занял «Винни-Пух: Кровь и мёд» - хоррорный взгляд на знакомую историю.

При странном повороте событий любимый медвежонок нашего детства превращается в маньяка, преследуя людей.

Далее следует «На одном крыле».

Деннис Куэйд берет на себя управление в драме, которая заставила критиков требовать адекватный сюжет. Но они получили сюжетные повороты настолько же предсказуемые, насколько и вызывающие недоумение.

Тройку лидеров замыкает «После смерти», которому путь в загробную жизнь кинофильмов заказан.

Топ выглядит примерно так:

«Винни-Пух: Кровь и мёд»

«На одном крыле»

«После смерти»

«Дети кукурузы»

«Телохранитель на фрилансе»

Полный список кинематографических катастроф вы найдете на Metacritic. Восстанут ли эти режиссеры из пепла, или Голливуд ждет еще один год эпических провалов?