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Наука и технологии
19:43, 24 декабря 2023
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Metacritic представил топ-15 худших фильмов 2023 года

Не все из них так плохи, как они описывают, но лучше проверьте сами

Metacritic только что обнародовал топ кинематографических катастроф этого года. От хоррор Винни-Пуха до экшн-фильмов, - эти фильмы заслужили свое место, считают критики.

  • Первое место занял «Винни-Пух: Кровь и мёд» - хоррорный взгляд на знакомую историю.

При странном повороте событий любимый медвежонок нашего детства превращается в маньяка, преследуя людей.

  • Далее следует «На одном крыле».

Деннис Куэйд берет на себя управление в драме, которая заставила критиков требовать адекватный сюжет. Но они получили сюжетные повороты настолько же предсказуемые, насколько и вызывающие недоумение.

  • Тройку лидеров замыкает «После смерти», которому путь в загробную жизнь кинофильмов заказан.

Топ выглядит примерно так:

  • «Винни-Пух: Кровь и мёд»

  • «На одном крыле»

  • «После смерти»

  • «Дети кукурузы»

  • «Телохранитель на фрилансе»

Полный список кинематографических катастроф вы найдете на Metacritic. Восстанут ли эти режиссеры из пепла, или Голливуд ждет еще один год эпических провалов?

Источник:Metacritic
Автор:Максим Многословный
Теги:
#фильм
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#оценки
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