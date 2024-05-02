Метан со свалок превратили в экологически чистое реактивное топливо

Свалки выделяют значительное количество метана — мощного парникового газа. Новый метод использует плазменную технологию для преобразования этого вредного газа в экологически чистое реактивное топливо.

Традиционный подход предполагает захват и сжигание свалочного газа для получения электроэнергии. Однако новый метод предлагает более устойчивый и коммерчески ценный продукт. Процесс осуществляется путем извлечения метана непосредственно из свалок с использованием существующих метановых скважин. Ключевую роль при этом играет плазменная технология.

Нетепловая плазма: эта технология использует электричество для возбуждения газа при низких температурах и атмосферном давлении.

Плазменный разряд: этот разряд внутри газовых пузырьков способствует превращению метана в ценное реактивное топливо.

Процесс требует минимального нагрева или давления, что делает его совместимым с возобновляемыми источниками энергии.