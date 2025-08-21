Метеорит старше Земли пробил крышу дома в США

Опубликовано 21 августа 2025, 15:451 мин.
Метеорит старше Земли пробил крышу дома в СШАВ Атланте
В Атланте (США) метеорит размером с вишню пробил крышу дома, разрушил часть вентиляции и вонзился в пол с силой, сравнимой с выстрелом из огнестрельного оружия. Ученые Университета Джорджии дали метеориту имя McDonough Meteorite.
© Ferra.ru
Планетарный геолог Скотт Харрис объяснил, что житель дома одновременно услышал три удара: по крыше, мини-звуковой удар и попадание в пол.
Исследователи изучили 23 грамма из 50 граммов метеорита и определили его как обычный каменный хондрит с низким содержанием металлов. Возраст метеорита оценивается в 4,56 миллиарда лет, что делает его старше Земли. Он, скорее всего, образовался после разрушения большого астероида между Марсом и Юпитером примерно 470 миллионов лет назад. До падения на Землю метеорит, предположительно, летел со скоростью более 1 км/с.
McDonough Meteorite станет шестым в США метеоритом, падение которого было зафиксировано.