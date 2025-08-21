Метеорит старше Земли пробил крышу дома в США

Исследователи изучили 23 грамма из 50 граммов метеорита и определили его как обычный каменный хондрит с низким содержанием металлов. Возраст метеорита оценивается в 4,56 миллиарда лет, что делает его старше Земли. Он, скорее всего, образовался после разрушения большого астероида между Марсом и Юпитером примерно 470 миллионов лет назад. До падения на Землю метеорит, предположительно, летел со скоростью более 1 км/с.

McDonough Meteorite станет шестым в США метеоритом, падение которого было зафиксировано.