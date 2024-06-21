Метеориты раскрыли “пончикообразную” структуру молодой Солнечной системы

Исследование, проведенное учеными-планетологами из Калифорнийского университета и Университета Джона Хопкинса, показывает, что в ранней Солнечной системе отсутствовала концентрическая кольцевая структура, наблюдаемая в других протопланетных дисках. Вместо этого она имела форму, напоминающую пончик, что позволяло богатым металлами астероидам мигрировать наружу.

Исследователи предполагают, что при формировании Юпитера образовалась брешь, которая задержала эти металлы во внешнем диске и не позволила им упасть на Солнце. Это открытие дает новое представление о распределении элементов в ранней Солнечной системе и подчеркивает важность железных метеоритов для разгадки космической истории.