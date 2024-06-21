Метеориты раскрыли “пончикообразную” структуру молодой Солнечной системы

Опубликовано 21 июня 2024, 16:04
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Метеориты раскрыли “пончикообразную” структуру молодой Солнечной системыИ при чем тут металлы
Новое исследование предполагает, что в "младенчестве" наша Солнечная система больше напоминала пончик. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что тугоплавкие металлы, такие как иридий и платина, были более распространены в метеоритах, образовавшихся в холодных внешних областях протопланетного диска. Эти металлы, которые конденсируются при высоких температурах, должны были возникнуть ближе к центру, то есть Солнцу.
Исследование, проведенное учеными-планетологами из Калифорнийского университета и Университета Джона Хопкинса, показывает, что в ранней Солнечной системе отсутствовала концентрическая кольцевая структура, наблюдаемая в других протопланетных дисках. Вместо этого она имела форму, напоминающую пончик, что позволяло богатым металлами астероидам мигрировать наружу.
Исследователи предполагают, что при формировании Юпитера образовалась брешь, которая задержала эти металлы во внешнем диске и не позволила им упасть на Солнце. Это открытие дает новое представление о распределении элементов в ранней Солнечной системе и подчеркивает важность железных метеоритов для разгадки космической истории.