Метеориты раскрыли “пончикообразную” структуру молодой Солнечной системы

И при чем тут металлы

Новое исследование предполагает, что в "младенчестве" наша Солнечная система больше напоминала пончик. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что тугоплавкие металлы, такие как иридий и платина, были более распространены в метеоритах, образовавшихся в холодных внешних областях протопланетного диска. Эти металлы, которые конденсируются при высоких температурах, должны были возникнуть ближе к центру, то есть Солнцу.