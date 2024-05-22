Метеоролог объяснил, как понять, что вот-вот ударит молния

Но как же узнать, что сейчас произойдёт удар молнии? Когда в воздухе начнет накапливаться электрический заряд, то ваши волосы точно встанут дыбом.

Если вы в это время находитесь на открытом воздухе, эксперты советуют присесть, положить руки на колени, а голову — между ними.

Не пытайтесь спрятаться от молнии под деревом, так как они чаще подвергаются ударам молнии, часто загораются, раскалываются.

Самый безопасный вариант при грозе — заранее посмотреть прогноз погоды. Как только вы услышите гром, найдите укрытие в здании или машине, причём убедитесь, что все двери и окна закрыты.