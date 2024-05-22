Метеоролог объяснил, как понять, что вот-вот ударит молния

Метеоролог объяснил, как понять, что вот-вот ударит молнияВот какие признаки могут на это указывать
Внутри грозового (кучево-дождевого) облака кристаллы льда и град подпрыгивают и сталкиваются друг с другом. В результате этого у нижней части облака образуется отрицательный заряд. При этом верхняя часть облака и земля под ним имеют положительный заряд. В итоге отрицательные и положительные заряды накапливаются и высвобождается электрическая искра — молния.
Заряд, переносимый молнией, имеет температуру 30 000°C. Это в пять раз больше, чем на поверхности Солнца. Если бы вас ударила молния, то вы бы получили удар током и ожог.
Но как же узнать, что сейчас произойдёт удар молнии? Когда в воздухе начнет накапливаться электрический заряд, то ваши волосы точно встанут дыбом.
Если вы в это время находитесь на открытом воздухе, эксперты советуют присесть, положить руки на колени, а голову — между ними.
Не пытайтесь спрятаться от молнии под деревом, так как они чаще подвергаются ударам молнии, часто загораются, раскалываются.
Самый безопасный вариант при грозе — заранее посмотреть прогноз погоды. Как только вы услышите гром, найдите укрытие в здании или машине, причём убедитесь, что все двери и окна закрыты.