Метка Apple помогла полиции найти подозреваемого в ограблении

Мужчина ограбил магазин. Он, угрожая пистолетом сотруднику, забрал его телефон и бумажник. После этого полиция стала выслеживать его и увидела, как он входил и выходил из отеля. Позже в тот же день служба безопасности отеля связалась с полицией, сообщив, что подозреваемый вернулся в отель. Охрана пыталась задержать грабителя, но тот сбежал.

Однако он успел допустить ошибку. Один из постояльцев отеля рассказал, что кто-то ворвался в его номер и забрал вещи, в том числе рюкзак с прикреплённой меткой AirTag. Она и помогла полиции отследить преступника.