Метка Apple помогла полиции найти подозреваемого в ограблении

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Метка Apple помогла полиции найти подозреваемого в ограбленииЕго сгубила жадность
Полиция Портленда использовала метки для отслеживания вещей Apple AirTag для того, чтобы выследить вооружённого грабителя. Тот случайно подобрал устройство во время своей второй кражи.
Мужчина ограбил магазин. Он, угрожая пистолетом сотруднику, забрал его телефон и бумажник. После этого полиция стала выслеживать его и увидела, как он входил и выходил из отеля. Позже в тот же день служба безопасности отеля связалась с полицией, сообщив, что подозреваемый вернулся в отель. Охрана пыталась задержать грабителя, но тот сбежал.
Однако он успел допустить ошибку. Один из постояльцев отеля рассказал, что кто-то ворвался в его номер и забрал вещи, в том числе рюкзак с прикреплённой меткой AirTag. Она и помогла полиции отследить преступника.