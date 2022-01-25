Метка Apple предотвратила двойной угон автомобиля

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Метка Apple предотвратила двойной угон автомобиляПлан преступников сорвался
СМИ уже не раз рассказывали о случаях, когда метки Apple AirTag использовались для слежки за кем-то. Теперь же сообщается о том, как брелоки помогли. В Техасе AirTag позволили предотвратить двойной угон автомобиля.
Владелец автомобиля направлялся на работу, когда получил уведомление о том, что рядом с ним находится AirTag. Мужчина сразу сообщил о происшествии в полицию. Маленький трекер был найден между сиденьями в машине.
Дело в том, что мужчина купил автомобиль совсем недавно, с рук. Инцидент с брелоком показал, что купленный грузовик самом деле был угнан. Полиция позже выяснила, что автомобиль действительно находился в угоне. Наличие AirTag в грузовике в означает, что воры отслеживали его, вероятно, чтобы снова угнать.
В итоге автомобиль передали настоящему владельцу. К сожалению, жертве обмана преступников пока деньги не возместили.
Источник: Phonearena