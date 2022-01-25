Метка Apple предотвратила двойной угон автомобиля

Владелец автомобиля направлялся на работу, когда получил уведомление о том, что рядом с ним находится AirTag. Мужчина сразу сообщил о происшествии в полицию. Маленький трекер был найден между сиденьями в машине.

Дело в том, что мужчина купил автомобиль совсем недавно, с рук. Инцидент с брелоком показал, что купленный грузовик самом деле был угнан. Полиция позже выяснила, что автомобиль действительно находился в угоне. Наличие AirTag в грузовике в означает, что воры отслеживали его, вероятно, чтобы снова угнать.

В итоге автомобиль передали настоящему владельцу. К сожалению, жертве обмана преступников пока деньги не возместили.