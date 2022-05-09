Метки Apple AirTag помогли мужчине вернуть украденную технику стоимостью $7000

По словам мужчины, воры забрали сумку для ноутбука и камеру — на обоих были установлены метки AirTag. По странному стечению обстоятельств украденные вещи были отслежены до номера в том же отеле, где остановился сам Грэхэм. Как только местоположение вора было установлено, сработала полиция. Украденные вещи были возвращены Тейту.

Это не первый раз, когда AirTag помогают людям. В январе метки предотвратили двойной угон автомобиля.