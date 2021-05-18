Метки Apple могут помогать грабителям

Брелок AirTag периодически отправляет сигналы iPhone и другим устройствам Apple. При приближении к ним местоположение метки автоматически обновляется в сети Find My. Его видно в специальном приложении.

По идее, если грабитель оставит свою метку AirTag рядом с чьим-то домом, он сможет выяснить, когда помещение пустует. Крол сам проверил это. Он оставил AirTag в доме друга. Когда тот был дома, брелок сообщал о местонахождении. Когда друг уходил из дома, AirTag не посылал никаких сигналов.

«Стационарные маяки при правильном расположении могут выдать много данных о передвижениях владельцев iPhone», — отметил исследователь безопасности.