Наука и технологии
Сегодня в 14:13
Метки Apple могут помогать грабителям
Подскажут, когда никого нет дома
Исследователь безопасности Лукаш Крол (Lukasz Krol) предупредил, что метки Apple AirTag могут использовать грабители, чтобы вычислить, когда никого нет дома.
Брелок AirTag периодически отправляет сигналы iPhone и другим устройствам Apple. При приближении к ним местоположение метки автоматически обновляется в сети Find My. Его видно в специальном приложении.
По идее, если грабитель оставит свою метку AirTag рядом с чьим-то домом, он сможет выяснить, когда помещение пустует. Крол сам проверил это. Он оставил AirTag в доме друга. Когда тот был дома, брелок сообщал о местонахождении. Когда друг уходил из дома, AirTag не посылал никаких сигналов.
«Стационарные маяки при правильном расположении могут выдать много данных о передвижениях владельцев iPhone», — отметил исследователь безопасности.