Метки Apple оказались опасны для детей

Наука и технологии
Сегодня в 16:42
Метки Apple оказались опасны для детейИх могут проглотить
В мае крупный австралийский магазин снял Apple AirTag с продажи в ответ на опасения, что устройство может представлять угрозу для детей из-за размера и «лёгкого» доступа к его батарее. Теперь Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) выпустила официальное предупреждение относительно меток Apple.
ACCC призвала родителей держать Apple AirTag подальше от детей. Дело в том, что метки питаются от батарейки типа «таблетка», и её довольно легко извлечь. В комиссии пришли к выводу, что механизм извлечения батареи слишком простой, дети могут достать её и проглотить. А вот закрытие крышки отсека с батарейкой может быть неочевидным.
В ACCC также выразили недоумение по поводу отсутствия на упаковке AirTag надписи о том, что устройство может быть небезопасно для детей. Теперь, как сообщается, эта надпись появилась.