Метки Apple оказались опасны для детей

ACCC призвала родителей держать Apple ‌AirTag подальше от детей. Дело в том, что метки питаются от батарейки типа «таблетка», и её довольно легко извлечь. В комиссии пришли к выводу, что механизм извлечения батареи слишком простой, дети могут достать её и проглотить. А вот закрытие крышки отсека с батарейкой может быть неочевидным.

В ACCC также выразили недоумение по поводу отсутствия на упаковке AirTag надписи о том, что устройство может быть небезопасно для детей. Теперь, как сообщается, эта надпись появилась.