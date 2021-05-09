Метки Apple показали себя как средство для шпионажа за пользователями Android

Автор канала провёл эксперимент с другом. С его разрешения ему подбросили в рюкзак активированный AirTag. В результате автор смог видеть весь маршрут друга, пока тот ехал домой. Через 5 минут после того, как он оказался дома, его iPhone прислал уведомление о том, что с ним «путешествует AirTag», и потому передвижения могут быть видны кому-то ещё. Однако пяти минут хватило, чтобы узнать примерный адрес «жертвы». Его можно увидеть в приложении Find My.

Если открыть уведомление, то показывается карта «скомпрометированных» перемещений. Но узнать, кому принадлежит «шпионский» AirTag, нельзя. Apple в таких случаях советует вытащить батарейку.

Автор поделился тем, что испытал ужас от эксперимента. По его словам, пользователи iPhone неплохо защищены, но владельцы Android-смартфонов могут так и не заметить, что за ними следят. Apple ранее говорила, что AirTag иногда издаёт звуки, чтобы его можно было найти. Но в теории брелок можно разобрать и отключить ему динамик.