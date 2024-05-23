Метод поиска ошибок в коде предложили использовать для научных работ

Вдохновленная программами «bug bounty», широко распространенными в технологиях, ERROR хочет «стимулировать» сторонних исследователей находить и исправлять ошибки в опубликованных работах, особенно в области социальных и поведенческих наук.

Специалисты будут получать «базовый гонорар» за каждую проанализированную работу, а также бонусы за обнаружение ошибок. Чем больше ошибка, тем выше вознаграждение.

Исследователи, чьи работы подвергаются проверке, получают компенсацию за подготовительную работу и дополнительный бонус, если их работа не содержит ошибок (или имеет незначительные проблемы).

Традиционная экспертная оценка, часто перегруженная и не имеющая финансовых стимулов, позволяет пропустить ошибки, отмечают авторы инциативы. ERROR стремится «обеспечить более тщательную систему выявления ошибок в данных, коде и методологии».

Пилотная программа, запущенная Бернским университетом, уже работает. Пока завершен только один обзор (выявлены незначительные ошибки), проект разослал около 60 приглашений на оценку работ, и 13 авторов согласились принять в нем участие.