Метод редактирования ДНК впервые применят для лечения ВИЧ-инфекции

Известно, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) встраивается в геном T-лимфоцитов, чтобы размножаться. Метод CRISPR/Cas позволил бы просто вырезать ВИЧ из генома.

Этот способ уже испытывали на мышах. Им сначала вводили антиретровирусные препараты, чтобы ослабить ВИЧ, а затем CRISPR/Cas. К сожалению, испытания оказались не очень успешными.

А вот другая команда учёных проверяли технологию на макаках. Они ввели препарат, который смог вырезать фрагменты ВИЧ из ДНК клеток. Технология показала свой потенциал. Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило её клинические исследования на людях.