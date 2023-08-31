Метро Нью-Йорка случайно открыло доступ к истории поездок любого человека«Подарок для злоумышленников»
Обнаружена брешь в системе бесконтактной оплаты проезда в метро Нью-Йорка. Если кто-то завладеет номером кредитной карты жителя города, то он сможет отследить поездки человека в метро за последнюю неделю. Эта лазейка существует в OMNY - системе бесконтактной оплаты Metropolitan Transportation Authority (MTA).
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Проблема? На сайте OMNY можно проверить историю поездок, используя только данные кредитной карты. Даже виртуальные номера карт Apple Pay не могут этого избежать. Это означает, что поездки в метро могут увидеть любопытные хакеры или даже надоедливый бывший. Ева Гальперин из Electronic Frontier Foundation называет это «подарком для злоумышленников».
MTA обещает повысить уровень безопасности, прислушиваясь к мнению экспертов по безопасности. Тем временем компания Apple заявляет о своей невиновности, утверждая, что она не передает реальные цифры вашей кредитной карты.