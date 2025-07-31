Между Космическим центром Кеннеди и Звёздным городком провели телемост

Между Космическим центром Кеннеди и Звёздным городком провели телемостРоссийские космонавты поддержали экипаж Crew-11 перед полётом на МКС
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Особую поддержку получили от российских коллег, особенно Олег Платонов, для которого это первый полёт в космос. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко пожелал ему лёгкого старта и успешного выполнения всех задач.
Также Роскосмос рассказал о предполётных традициях в США:
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Экипажи смотрят фильм «Белое солнце пустыни», который помогает учиться видеосъёмке — важному навыку для работы на орбите.
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Перед стартом проходят две встречи с близкими: «Behind The Glass» — с родными и друзьями вне карантина, и «Wave Across» — традиционное общение через водное пространство с соблюдением дистанции.
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После этого экипаж встречается с семьями на берегу Атлантического океана.
Такие встречи помогают поддерживать дух и уверенность экипажа перед важным полётом.