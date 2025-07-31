Наука и технологии
Опубликовано 31 июля 2025, 19:19
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Между Космическим центром Кеннеди и Звёздным городком провели телемост

Российские космонавты поддержали экипаж Crew-11 перед полётом на МКС
30 июля космонавты Роскосмоса провели онлайн-встречу с экипажем миссии Crew-11 — Олегом Платоновым, Зиной Кардман, Майклом Финком и Кимия Юи — незадолго до их отправки на Международную космическую станцию.
Между Космическим центром Кеннеди и Звёздным городком провели телемост

© Ferra.ru

Особую поддержку получили от российских коллег, особенно Олег Платонов, для которого это первый полёт в космос. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко пожелал ему лёгкого старта и успешного выполнения всех задач.

Между Космическим центром Кеннеди и Звёздным городком провели телемост

© Роскосмос

Также Роскосмос рассказал о предполётных традициях в США:

  • Экипажи смотрят фильм «Белое солнце пустыни», который помогает учиться видеосъёмке — важному навыку для работы на орбите.

  • Перед стартом проходят две встречи с близкими: «Behind The Glass» — с родными и друзьями вне карантина, и «Wave Across» — традиционное общение через водное пространство с соблюдением дистанции.

  • После этого экипаж встречается с семьями на берегу Атлантического океана.

Такие встречи помогают поддерживать дух и уверенность экипажа перед важным полётом.