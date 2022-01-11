Между самками дельфинов и женщинами нашли общее

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Между самками дельфинов и женщинами нашли общееУ них есть клитор
Учёные из Колледжа Маунт-Холиок в США выяснили, что у самок дельфинов есть кое-что общее с женщинами, а именно полностью функциональный клитор. Он помогает животным испытывать удовольствие во время секса.
Исследователи изучили клиторальную ткань 11 самок рода афалин, умерших от естественных причин. Особенно внимательно учёные рассмотрели поверхностные физические особенности половых органов животных, нервные окончания, мышцы и кровеносные сосуды.
Учёные выяснили, что клитор дельфинов состоит из эректильной ткани. Она наполняется кровью во время возбуждения — по такому же принципу, что и у женщин. Также у дельфинов есть полоса соединительной ткани вокруг эректильной ткани, которая поддерживает форму клитора. Этот же орган полон нервных окончаний под кожей.
Учёные считают, что клитор у дельфинов участвует в получении удовольствия.
Источник: TJ