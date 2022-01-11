Между самками дельфинов и женщинами нашли общее

Исследователи изучили клиторальную ткань 11 самок рода афалин, умерших от естественных причин. Особенно внимательно учёные рассмотрели поверхностные физические особенности половых органов животных, нервные окончания, мышцы и кровеносные сосуды.

Учёные выяснили, что клитор дельфинов состоит из эректильной ткани. Она наполняется кровью во время возбуждения — по такому же принципу, что и у женщин. Также у дельфинов есть полоса соединительной ткани вокруг эректильной ткани, которая поддерживает форму клитора. Этот же орган полон нервных окончаний под кожей.

Учёные считают, что клитор у дельфинов участвует в получении удовольствия.