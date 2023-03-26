Между США и Китаем разгорелась "война" за подводные интернет-кабели

В феврале американская подводная кабельная компания SubCom LLC начала прокладку по морскому дну кабеля для передачи данных из Азии в Европу через Африку и Ближний Восток. Он соединит множество стран, прокладывая свой путь от Сингапура до Франции, пересекая по пути три моря и Индийский океан. Завершение строительства намечено на 2025 год.

Это был проект, как отмечает издание, “ускользнул от китайских пальцев”. Кабель из Сингапура во Францию должен был стать крупнейшим проектом китайской компании HMN Tech, расширив глобальный охват трех китайских телекоммуникационных компаний, которые намеревались инвестировать в него.

Но правительство США, обеспокоенное возможностью китайского шпионажа, провело успешную кампанию по передаче первоначального контракта компании SubCom. Это одна из как минимум шести частных сделок с подводными кабелями в Азиатско-Тихоокеанском регионе за последние четыре года, где правительство США либо вмешалось, чтобы не дать HMN Tech выиграть этот бизнес, либо заставило изменить маршрут кабелей, которые напрямую связали бы территории США и Китая.