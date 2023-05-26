Междугороднее воздушное такси с 2027 года: новому стартапу амбиций не занимать

Стартап планирует запустить парк электрических воздушных такси, которые смогут перевозить до четырех пассажиров одновременно в различные европейские города в радиусе 500 км от аэропорта. Ожидается, что Electron5, находящийся на стадии прототипа, будет летать со скоростью около 300 км/ч и преодолевать максимальное расстояние в 750 км на одной зарядке.

Компания хочет предоставить удобный и быстрый сервис, подобный Uber. Имея возможность взлетать из обычных аэропортов с 800-метровыми взлетно-посадочными полосами, стартап планирует предложить конкурентоспособные цены, стремясь в конечном итоге сравняться с ценами на авиабилеты эконом-класса или превзойти их.