Международные посылки Ozon начнут выдавать на пунктах выдачи СДЭК

Ozon и логистический оператор СДЭК запустили совместные пункты выдачи заказов, которые работают на базе уже существующих точек СДЭК. Новый проект пока охватывает небольшие города с населением до 50 тысяч человек, — первые 10 локаций уже принимают клиентов обеих компаний. В Ozon и СДЭК уверены, что это поможет сделать доставку удобнее и доступнее для жителей небольших населённых пунктов.

В рамках сотрудничества клиенты смогут получать заказы по привычной схеме: с использованием штрих-кодов, из приложений, примеркой и возвратом на месте. Объединение точек выдачи позволяет компаниям оптимизировать логистику и увеличить поток посетителей. Представители СДЭК отметили, что проект экономит время пользователей, так как все заказы теперь можно забирать в одном месте.

До конца года планируется открыть около 100 таких пунктов, а к началу 2025 года проект доберётся до городов-миллионников с общим числом локаций до 500. Все пункты будут работать под двумя брендами — Ozon и СДЭК. В компании добавили, что новый формат открывает дополнительные возможности как для клиентов, так и для бизнеса.