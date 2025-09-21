Международные соглашения об озоновом слое дали свои плоды

Опубликовано 21 сентября 2025, 18:451 мин.
Международные соглашения об озоновом слое дали свои плодыПостепенно восстанавливается
Хорошие новости для планеты: озоновый слой продолжает восстанавливаться, а «дырка» в стратосфере в 2024 году стала меньше, чем в период с 2020 по 2023 годы. Это означает, что защита Земли от вредного ультрафиолетового излучения Солнца постепенно возвращается. По данным Всемирной метеорологической организации (WMO), восстановление озонового слоя стало возможным благодаря десятилетиям международного сотрудничества.
Основой стал Венский конвенционный договор 1980 года, а затем Монреальский протокол 1987 года, который обязал страны постепенно отказаться от веществ, разрушающих озон, таких как хлорфторуглероды (CFC). Более 99% их производства и потребления уже прекращено.
В 2024 году глубина озоновой дыры над Антарктидой была ниже среднего показателя за 1990−2020 годы. Если нынешние меры сохранятся, озоновый слой может полностью восстановиться к уровням 1980-х годов: к 2066 году над Антарктидой, к 2045 году над Арктикой и к 2040 году — во всем мире. Это снизит риски рака кожи, катаракты и ущерба экосистемам.