Международные соглашения об озоновом слое дали свои плоды

Основой стал Венский конвенционный договор 1980 года, а затем Монреальский протокол 1987 года, который обязал страны постепенно отказаться от веществ, разрушающих озон, таких как хлорфторуглероды (CFC). Более 99% их производства и потребления уже прекращено.

В 2024 году глубина озоновой дыры над Антарктидой была ниже среднего показателя за 1990−2020 годы. Если нынешние меры сохранятся, озоновый слой может полностью восстановиться к уровням 1980-х годов: к 2066 году над Антарктидой, к 2045 году над Арктикой и к 2040 году — во всем мире. Это снизит риски рака кожи, катаракты и ущерба экосистемам.