Межпланетная станция NASA передала учёным 100-тысячную фотографию поверхности Марса

NASA опубликовало этот снимок в конце декабря. Перед этим данные тщательно обработали и проверили. Этот регион, который находится в 80 км к юго-востоку от кратера Езеро, очень интересен учёным. Сейчас он также изучается марсоходом Perseverance.

На снимке показаны эолийские дюны, образовавшиеся под действием ветра. Астрономы выбрали этот регион для юбилейного снимка, чтобы показать, как меняется поверхность Марса. Сравнивая снимки, сделанные в разное время, учёные могут понять, как движется песок и в каком направлении дуют ветры, какие происходят изменения в климате Марса.

Заместитель руководителя миссии MRO Лесли Тамппари рассказала, что данные с MRO помогают понять, как Марс меняется со временем. Оборудование регулярно фиксирует, как песок перемещается и как происходят оползни на склонах кратеров.

Камера HiRISE может делать очень чёткие снимки. Она может увидеть на Марсе объекты размером с кухонный стол с высоты около 300 км. С момента запуска MRO в 2006 году станция передала огромное количество данных, которые используются для научных исследований и помогают выбирать безопасные места для посадки будущих миссий.