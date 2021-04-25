Межпланетный вертолёт сделал первое цветное фото Марса

На то, что снимок был сделан с воздуха, явно указывает тень от вертолёта на поверхности Марса. Кроме того, на грунте есть следы ровера Perseverance. Именно с этим марсоходом беспилотник прибыл на Красную планету.

Первый свой полёт Ingenuity совершил 19 апреля 2021 года. Аппаратам сложнее летать в атмосфере Марса, так как она очень разрежена. Скорость вращения винтов вертолёта должна быть намного выше, на Земле. Второй полёт Ingenuity состоялся 22 апреля. Тогда аппарат поднялся на высоту пять метров и пролетел четыре метра. Беспилотник также вёл съёмку.