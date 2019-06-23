Ferra

Ми-28 показал новую фигуру высшего пилотажа

Уже предложили официальное название для неё
Телеканал «Звезда» показал исполнение российским вертолётом Ми-28 фигуры высшего пилотажа, для которой ещё нет официального названия.

В ролике ведущий рассказывает, что едет на машине со скоростью 90 км/ч параллельно Ми-28, исполняющим фигуру высшего пилотажа, у которой «своего названия пока нет». Вертолёт на видео осуществляет вращение в горизонтальной плоскости, не сбавляя заявленной скорости.

Эксперты предложили официально назвать такую фигуру «вальсом». Впрочем, неофициальное наименование у неё уже есть. Между собой пилоты называют фигуру высшего пилотажа «блинчиком» (или «блином»). В целом, она характеризуется продвижением вертолёта в горизонтальном направлении с вращением без смены высоты.

Ми-28 — российский ударный вертолёт, способный развивать скорость до 300 км/ч. Его ещё называют «Ночным охотником».

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