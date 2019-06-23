Ми-28 показал новую фигуру высшего пилотажа

Эксперты предложили официально назвать такую фигуру «вальсом». Впрочем, неофициальное наименование у неё уже есть. Между собой пилоты называют фигуру высшего пилотажа «блинчиком» (или «блином»). В целом, она характеризуется продвижением вертолёта в горизонтальном направлении с вращением без смены высоты.

Ми-28 — российский ударный вертолёт, способный развивать скорость до 300 км/ч. Его ещё называют «Ночным охотником».