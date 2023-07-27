Наука и технологии
10:45, 27 июля 2023
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Micron готовит первые на рынке 32 Гб модули памяти DDR5

И это не предел

Micron продолжает «расширять границы» технологии DDR5. Представив осенью прошлого года модуль памяти DDR5 емкостью 24 Гб, компания теперь объявила о своих планах по серийному выпуску микросхем DDR5 емкостью 32 Гб и модулей памяти большой емкости в первой половине 2024 года.

Чипы DDR5 на 32 Гбит будут производиться по передовой технологии производства 1β, что обеспечит высокую производительность. Точные данные о скорости передачи данных не раскрываются, но, учитывая опыт компании , можно ожидать, что она нас не разочарует.

Хотя «дорожная карта» компании Micron описывает возможности создания нишевых продуктов памяти, таких как планки емкостью 512 ГБ и 1 ТБ, они, скорее всего, будут ориентированы на конкретных заказчиков.

В дополнение к усовершенствованиям DDR5 «дорожная карта» компании включает планы массового производства микросхем памяти GDDR7 емкостью 16 и 24 ГБ, а также памяти HBMNext в стеках емкостью 32 и 64 ГБ.

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