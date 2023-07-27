Micron готовит первые на рынке 32 Гб модули памяти DDR5

Micron готовит первые на рынке 32 Гб модули памяти DDR5И это не предел
Micron продолжает «расширять границы» технологии DDR5. Представив осенью прошлого года модуль памяти DDR5 емкостью 24 Гб, компания теперь объявила о своих планах по серийному выпуску микросхем DDR5 емкостью 32 Гб и модулей памяти большой емкости в первой половине 2024 года.
Чипы DDR5 на 32 Гбит будут производиться по передовой технологии производства 1β, что обеспечит высокую производительность. Точные данные о скорости передачи данных не раскрываются, но, учитывая опыт компании , можно ожидать, что она нас не разочарует.
Хотя «дорожная карта» компании Micron описывает возможности создания нишевых продуктов памяти, таких как планки емкостью 512 ГБ и 1 ТБ, они, скорее всего, будут ориентированы на конкретных заказчиков.
В дополнение к усовершенствованиям DDR5 «дорожная карта» компании включает планы массового производства микросхем памяти GDDR7 емкостью 16 и 24 ГБ, а также памяти HBMNext в стеках емкостью 32 и 64 ГБ.