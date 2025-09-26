Micron и TSMC объединились ради выпуска памяти HBM4E к 2027 году

Основные контракты на поставку HBM3E на 2026 год уже заключены, но главное — производство базовых логических чипов для HBM4E возьмёт на себя TSMC. Это позволит предлагать клиентам не только стандартные решения, но и индивидуальные варианты — например, с дополнительной памятью или специальными функциями для работы с ИИ.

Как пишут СМИ, SK hynix и Samsung также готовят свои версии HBM4 и HBM4E, а Nvidia и AMD собираются перевести новые графические ускорители на эти стандарты в 2026—2027 годах. У Nvidia архитектура Rubin Ultra, ожидаемая в 2027 году, будет работать именно с HBM4E и поддерживать до терабайта памяти на один GPU.