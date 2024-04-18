Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 23:15
1 мин.

Micron получит грант на $6,1 млрд от США

На производство в стране
Micron Technology, ведущий американский производитель микросхем памяти, как ожидается, на следующей неделе получит грант от Министерства торговли страны на сумму 6,1 миллиарда долларов.
Micron получит грант на $6,1 млрд от США
© Ferra

Грант является частью недавнего закона, который предусматривает выделение 39 миллиардов долларов на «возрождение производства микросхем в США». Финансирование Micron может быть дополнительно подкреплено кредитами, хотя точная сумма пока не разглашается.

Ожидается, что президент США объявит о выделение средств Micron на следующей неделе, наряду с новостью о том, что она построит фабрики вблизи Сиракуз, штат Нью-Йорк.

Хотя Micron обязуется построить пять заводов в США, завершение сделки зависит от достаточной государственной поддержки и местных стимулов, чтобы затраты были конкурентоспособными по сравнению с зарубежной экспансией. Компания Micron также реализует проекты в Азии, что лишь подчеркивает «глобальный характер» отрасли.

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
Теги:
#завод
,
#деньги
,
#сша
,
#Конгресс США