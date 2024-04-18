Micron получит грант на $6,1 млрд от США

Опубликовано 18 апреля 2024, 23:15
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Micron получит грант на $6,1 млрд от СШАНа производство в стране
Micron Technology, ведущий американский производитель микросхем памяти, как ожидается, на следующей неделе получит грант от Министерства торговли страны на сумму 6,1 миллиарда долларов.
Грант является частью недавнего закона, который предусматривает выделение 39 миллиардов долларов на «возрождение производства микросхем в США». Финансирование Micron может быть дополнительно подкреплено кредитами, хотя точная сумма пока не разглашается.
Ожидается, что президент США объявит о выделение средств Micron на следующей неделе, наряду с новостью о том, что она построит фабрики вблизи Сиракуз, штат Нью-Йорк.
Хотя Micron обязуется построить пять заводов в США, завершение сделки зависит от достаточной государственной поддержки и местных стимулов, чтобы затраты были конкурентоспособными по сравнению с зарубежной экспансией. Компания Micron также реализует проекты в Азии, что лишь подчеркивает «глобальный характер» отрасли.