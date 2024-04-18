Micron получит грант на $6,1 млрд от США

Грант является частью недавнего закона, который предусматривает выделение 39 миллиардов долларов на «возрождение производства микросхем в США». Финансирование Micron может быть дополнительно подкреплено кредитами, хотя точная сумма пока не разглашается.

Ожидается, что президент США объявит о выделение средств Micron на следующей неделе, наряду с новостью о том, что она построит фабрики вблизи Сиракуз, штат Нью-Йорк.

Хотя Micron обязуется построить пять заводов в США, завершение сделки зависит от достаточной государственной поддержки и местных стимулов, чтобы затраты были конкурентоспособными по сравнению с зарубежной экспансией. Компания Micron также реализует проекты в Азии, что лишь подчеркивает «глобальный характер» отрасли.