Micron приблизились к созданию 1 Тб модулям памяти для серверов

Новые микросхемы памяти производятся по технологическому процессу 1β, который основан на многошаблонной литографии с использованием DUV, а не EUV. Хотя компания Micron не раскрывает максимальную скорость работы чипов DDR5 емкостью 32 Гб, ожидается, что они будут иметь более низкое энергопотребление по сравнению с двумя чипами DDR5 емкостью 16 Гб, работающими при том же напряжении и скорости передачи данных.

Эти достижения в области памяти открывают путь к созданию стандартных модулей емкостью 32 Гб для персональных компьютеров и 128 Гб для серверов. Они даже позволяют выпускать модули памяти с огромной емкостью 1 ТБ, что особенно полезно для таких областей, как искусственный интеллект, Big Data и серверные базы данных.

По прогнозам Micron, в начале 2024 года объем производства DDR5 превысит объем производства DDR4, что позволит компании опередить отрасль в переходе на память DDR5.