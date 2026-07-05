Наука и технологии
Опубликовано 05 июля 2026, 08:38
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Micron вложит $9,3 млрд в расширение производства памяти в Японии

Компания наращивает выпуск HBM-чипов
Компания Micron Technology начала расширение своего предприятия по производству полупроводников в Хиросиме. Объем инвестиций составляет 1,5 трлн иен, или около $9,3 млрд. Проект направлен на увеличение выпуска памяти для технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Micron вложит $9,3 млрд в расширение производства памяти в Японии

© Ferra.ru

Новая площадка будет производить современные типы памяти, включая высокоскоростные HBM-чипы, которые применяются в ИИ-процессорах, в том числе в решениях Nvidia. Начало коммерческих поставок ожидается к лету 2028 года.

Правительство Японии поддерживает проект, выделяя до 500 млрд иен через Министерство экономики, торговли и промышленности. С учетом дополнительных программ общий объем господдержки Micron в стране достигает примерно 775 млрд иен.

Расширение в Японии является частью глобальной стратегии компании, которая также развивает производство в США.

Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
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