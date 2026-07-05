Micron вложит $9,3 млрд в расширение производства памяти в Японии

Новая площадка будет производить современные типы памяти, включая высокоскоростные HBM-чипы, которые применяются в ИИ-процессорах, в том числе в решениях Nvidia. Начало коммерческих поставок ожидается к лету 2028 года.

Правительство Японии поддерживает проект, выделяя до 500 млрд иен через Министерство экономики, торговли и промышленности. С учетом дополнительных программ общий объем господдержки Micron в стране достигает примерно 775 млрд иен.

Расширение в Японии является частью глобальной стратегии компании, которая также развивает производство в США.