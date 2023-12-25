Micron зарыл топор войны с китайской Fujian: пыль в глаза, или честное перемирие

Заключение соглашения — стратегический шаг для Micron, учитывая недавние меры, принятые китайским правительством, и признание компании, что половина ее продаж, связанных с китайскими клиентами, может быть затронута. Micron, похоже, стремится наладить отношения, пообещав значительные инвестиции в свой китайский завод по производству чипов и отправив своего генерального директора «очаровывать» Пекин.

История взаимоотношений между двумя компаниями включает в себя обвинение Fujian Jinhua в краже коммерческих секретов Micron в 2017 году, что привело к судебному разбирательству.

Изменит ли это перемирие ландшафт полупроводниковой индустрии, или это лишь временное прекращение огня в продолжающейся технологической войне? Только время покажет истинные последствия этого неожиданного поступка.