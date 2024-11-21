Microsoft достигла прорыва в квантовых вычислениях с логическими кубитами

Сотрудничество объединяет оборудование Atom Computing, использующее нейтральные атомы иттербия, с системой виртуализации кубитов Microsoft. Эта платформа обеспечивает надежность логических кубитов, преодолевая такие проблемы, как квантовый шум. Система успешно выполнила вычисления с использованием алгоритма Бернштейна-Вазирани, продемонстрировав большую точность по сравнению с физическими кубитами.

Microsoft планирует предоставить эти возможности квантовых вычислений через Azure Quantum к 2025 году. Решение будет интегрировано с Azure Quantum Elements, платформой, которая объединяет логические кубиты, высокопроизводительные вычисления и ИИ для исследований в области химии, материаловедения и других дисциплин.