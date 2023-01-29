Microsoft, GitHub и OpenAI потребовали отклонить иск об авторских правах против их ИИ

В документах, поданных в федеральный суд Сан-Франциско, GitHub и OpenAI, принадлежащие Microsoft, утверждают, что претензии, изложенные в иске, не выдерживают критики.

Запущенный в 2021 году, Copilot использует технологию OpenAI для генерации и предложения строк кода непосредственно в редакторе кода программиста. Инструмент, который обучается на общедоступном коде с GitHub, вскоре после выпуска вызвал беспокойство по поводу того, не нарушает ли он законы об авторском праве.

Microsoft и GitHub утверждают, что поданный в прошлом году иск "не соответствует двум внутренним недостаткам: отсутствие ущерба и отсутствие других жизнеспособных претензий", а OpenAI заявляет, что истцы "заявляют о нагромождении претензий, в которых не указаны нарушения познаваемых юридических прав".

Компании утверждают, что истцы опираются на "гипотетические события" в своих претензиях, и говорят, что они не описывают, как лично им был нанесен ущерб от использования инструмента.