Microsoft, GitHub и OpenAI потребовали отклонить иск об авторских правах против их ИИ

Microsoft, GitHub и OpenAI потребовали отклонить иск об авторских правах против их ИИСуд вполне может встать на их сторону
Microsoft, GitHub и OpenAI хотят, чтобы суд отклонил коллективный иск, в котором компании обвиняются в копировании лицензионного кода для создания инструмента GitHub Copilot, работающего на основе искусственного интеллекта.
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В документах, поданных в федеральный суд Сан-Франциско, GitHub и OpenAI, принадлежащие Microsoft, утверждают, что претензии, изложенные в иске, не выдерживают критики.
Запущенный в 2021 году, Copilot использует технологию OpenAI для генерации и предложения строк кода непосредственно в редакторе кода программиста. Инструмент, который обучается на общедоступном коде с GitHub, вскоре после выпуска вызвал беспокойство по поводу того, не нарушает ли он законы об авторском праве.
Microsoft и GitHub утверждают, что поданный в прошлом году иск "не соответствует двум внутренним недостаткам: отсутствие ущерба и отсутствие других жизнеспособных претензий", а OpenAI заявляет, что истцы "заявляют о нагромождении претензий, в которых не указаны нарушения познаваемых юридических прав".
Компании утверждают, что истцы опираются на "гипотетические события" в своих претензиях, и говорят, что они не описывают, как лично им был нанесен ущерб от использования инструмента.