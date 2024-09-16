Microsoft, Google и др. захотели заставить платить больше за энергию для ЦОДов

В настоящее время операторы дата-центров в Огайо оплачивают 60% прогнозируемых потребностей в электроэнергии. Предлагаемое AEP Ohio увеличение до 90% направлено на то, чтобы «предотвратить перекладывание расходов на новую инфраструктуру на других потребителей», если технологические компании «не смогут удовлетворить свои прогнозируемые потребности в электроэнергии».

Поскольку энергетическая нагрузка на центры обработки данных в центральном Огайо выросла в шесть раз с 2020 по 2024 год и, как ожидается, достигнет 5000 мегаватт к 2030 году, компания утверждает, что для удовлетворения этого спроса крайне необходимы новые линии электропередачи.

Однако технологические компании выступают против резкого повышения тарифов, называя их чрезмерными по сравнению с другими штатами и угрожая переехать, если предложение будет одобрено.