Наука и технологии
Опубликовано 16 сентября 2024, 18:00
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Microsoft, Google и др. захотели заставить платить больше за энергию для ЦОДов

Они, само собой, против
Спор в штате Огайо может создать значительный прецедент для страны, которой надо решать проблему растущего спроса на электроэнергию для центров обработки данных, создаваемых ИИ. Крупнейшие технологические гиганты, включая Google, Amazon, Microsoft, оспаривают предложение American Electric Power Ohio увеличить предварительные затраты на электроэнергию для центров обработки данных, что, по мнению компаний, является «несправедливым» и «дискриминационным» шагом.
Microsoft, Google и др. захотели заставить платить больше за энергию для ЦОДов
© Ferra

В настоящее время операторы дата-центров в Огайо оплачивают 60% прогнозируемых потребностей в электроэнергии. Предлагаемое AEP Ohio увеличение до 90% направлено на то, чтобы «предотвратить перекладывание расходов на новую инфраструктуру на других потребителей», если технологические компании «не смогут удовлетворить свои прогнозируемые потребности в электроэнергии».

Поскольку энергетическая нагрузка на центры обработки данных в центральном Огайо выросла в шесть раз с 2020 по 2024 год и, как ожидается, достигнет 5000 мегаватт к 2030 году, компания утверждает, что для удовлетворения этого спроса крайне необходимы новые линии электропередачи.

Однако технологические компании выступают против резкого повышения тарифов, называя их чрезмерными по сравнению с другими штатами и угрожая переехать, если предложение будет одобрено.