Microsoft, Google, OpenAI: ответы разных ИИ-моделей на запросы людей объяснили

Токенизация - это то, как эти модели разбивают язык на управляемые фрагменты, называемые лексемами. Каждый LLM использует свой токенизатор, который может интерпретировать язык по-разному. Например, одно и то же слово может по-разному интерпретироваться GPT-4 и Llama-2, что приводит к разным ответам.

При общении с LLM очень важен запрос. Качество их ответов зависит от задаваемых вопросов. Овладение искусством подсказки необходимо для максимального раскрытия потенциала LLM.