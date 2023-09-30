Microsoft, Google, OpenAI: ответы разных ИИ-моделей на запросы людей объяснили

Microsoft, Google, OpenAI: ответы разных ИИ-моделей на запросы людей объяснилиЛучшую предстоит выбрать вам
Большие языковые модели (LLM), такие как GPT-4, Llama-2 и Claude, совершают революцию в обработке и генерации ответов на естественном языке. Однако все они не одинаковы: их уникальные характеристики обусловлены методами токенизации, вкраплениями и подсказками. What's AI by Louis Bouchard выпустили видео на YouTube, где объясняется принцип их работы, а также даются советы по написанию так называемых «промптов».
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Токенизация - это то, как эти модели разбивают язык на управляемые фрагменты, называемые лексемами. Каждый LLM использует свой токенизатор, который может интерпретировать язык по-разному. Например, одно и то же слово может по-разному интерпретироваться GPT-4 и Llama-2, что приводит к разным ответам.
При общении с LLM очень важен запрос. Качество их ответов зависит от задаваемых вопросов. Овладение искусством подсказки необходимо для максимального раскрытия потенциала LLM.
В видео, посвященном LLM, зрители получают представление об особенностях их поведения, лексике и нюансах промптов. Обсуждаются передовые методы и инструменты для более эффективного взаимодействия, а также важность настройки параметров.
Понимание LLM позволяет пользователям эффективно управлять этими системами искусственного интеллекта, преодолевая разрыв между людьми и искусственным интеллектом в согласованных, богатых контекстом диалогах.