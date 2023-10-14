Microsoft готова платить до $15 тыс за поиск уязвимостей в своих ИИ-сервисах

Программа охватывает различные сервисы Bing с ИИ на таких платформах, как bing.com, Microsoft Edge, приложение Microsoft Start для iOS и Android, а также мобильное приложение Skype. Чтобы получить вознаграждение, участники должны представить подробный отчет, к которому предъявляются особые требования, включая определение типа уязвимости, предоставление отчета о воспроизведении, доказательство концепции и др. Microsoft особенно заинтересована в уязвимостях, которые могут повлиять на поведение чата Bing, модифицировать его поведение, нарушить защиту памяти, раскрыть его внутреннюю работу и процессы принятия решений, а также обойти ограничения и лимиты сеанса работы.